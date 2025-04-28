¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/28¡Û5·î3Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING¡¿SUMMER¡×¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¡Ê5·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¢¡±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡ÙSP¥¹¥Æ¡¼¥¸·èÄê¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾®Àâ²È½»Ìî¤è¤ë¤Î¿Íµ¤¾®Àâ