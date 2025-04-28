声優・中島由貴の写真集『blue Blue』が4月25日にイマジカインフォスより発売された。限定表紙の電子版も順次発売される。 【写真】『blue Blue』各店舗限定ブロマイドを見る 幼少期より子役、モデルとして活動し、2015年より声優として活動を開始。その後『アイドルマスター シンデレラガールズ』乙倉悠貴役や、『BanG Dream!（バンドリ！）』今井リサ役、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.