23Æü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤¬¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝÃæ¤ÎÊÆÇÐÍ¥¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê50¡Ë¤È¤Îº§ÌóÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤Ï25Æü¡¢Ëå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¥é¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤é²ÈÂ²¤ä½÷Í¥¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤é¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊÆ¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤¬ÅÁ¤¨