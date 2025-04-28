中条あやみが自身のInstagramを更新。大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）と菊池風磨（timelesz）との3ショットを公開した。 【画像】中条あやみ＆大森元貴＆菊池風磨の3ショット／映画『#真相をお話しします』初日舞台挨拶の様子 ／映画でヨガ教室の美人経営者を演じた中条あやみ 3人は映画『#真相をお話しします』（4月25日公開）で共演。中条は「この映画がそれぞれ違って様々な形でみんなの心に届いてるのだなと。昨日の舞台挨拶終