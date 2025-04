Travis Japanが今日28日にデジタルリリースした新曲「Would You Like One?」のミュージックビデオを公開した。この記事の写真を見る同曲はメンバーの松田元太が声優として出演した映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」(5月1日公開)の主題歌。ラーメンの上でダンスするTravis Japanのスポット映像やラーメンの謎のポーズをとるジャケット写真などが先行公開され、話題を呼んでいた。ミュージックビデオは、1980年代を思わせるレト