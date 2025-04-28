さすがのパワーだ。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの武知海青が4月26日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。共演芸人を軽々と持ち上げ、スタジオを沸かせた。【映像】驚異のパワー！THE RAMPEGE・武知海青が“お姫様抱っこ”オリエンタルラジオの藤森慎吾がMCを務める当番組は、コメントが特定数に達するとファンからのリクエストに応えるのが習わし。番組中盤には1000コメントを超え、ABEMAアナウンサ