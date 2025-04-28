◇MLB ドジャース9-2パイレーツ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの主力タイラー・グラスノー投手が本拠地でパイレーツ戦に先発。右肩の違和感を訴え、1回17球で緊急降板しました。前回登板の21日、レンジャーズ戦で足の痙攣のため4回を投げた後に降板したグラスノー投手。この日は中6日での登板となりました。初回、先頭に四球を与えますが、次打者をセカンドゴロで併殺に打ち取ります。しかし、パイレーツ3番のマ