ローソン」は、4月28日（月）から期間限定で、テレビアニメ『鬼滅の刃』とコラボレーションしたキャンペーンを開催している。【写真】かわいすぎる！からあげクン×『鬼滅の刃』コラボぬいぐるみ■劇場版最新作「無限城編」限定グッズも今回開催されるのは、『鬼滅の刃』の登場キャラクターをモチーフにしたオリジナルグッズや炎柱・煉獄杏寿郎の店内放送が展開されるキャンペーン。期間中は、ポイントカードを提示して