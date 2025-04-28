県内では27日午後に、火事が相次ぎました。 長崎市では住宅など2棟を全焼する火事があり、2人が足などに軽いやけどを負いました。 27日午後10時半頃、長崎市式見町で「近所の家が火事です」と消防に通報がありました。 警察によりますと、田代 房義さん 77歳の木造2階建ての住宅など2棟を全焼したほか、隣接する住宅2棟なども焼き、火は約2時間半後に消し止められました。 出火当時、家には田代さんと妻がいて、火事