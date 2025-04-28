トランプ米大統領がプーチン露大統領に警告した先週末にもロシアがドローン１４９機でウクライナを攻撃し、少なくとも１人が死亡、未成年者１人が負傷したと、ロイター通信が２７日（現地時間）報じた。ウクライナ空軍はこの日夜、ロシアが飛ばした攻撃用ドローン１４９機のうち５７機を撃墜し、残りの６７機は目標物に到達せずレーダーから消えたと明らかにした。レーダーから消えるのは電子戦体系の電波妨害で発生することが多い