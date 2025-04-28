【モデルプレス＝2025/04/28】アニメ『名探偵コナン』劇場版第28作目『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が4月18日に公開され、初日10日間で観客動員430万人、興行収入63.4億円を突破。これを記念して、応援上映の開催も決定した。【写真】毛利小五郎が涙「名探偵コナン 隻眼の残像」予告解禁◆「名探偵コナン 隻眼の残像」公開10日間の興行収入発表原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行