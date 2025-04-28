【モデルプレス＝2025/04/28】女優の三吉彩花が27日、自身のInstagramを更新。新ヘアに反響が寄せられている。【写真】三吉彩花、新ヘアで雰囲気ガラリ◆三吉彩花、イメチェンに反響青色の絵文字を添え、毛先を青色に染めた姿を披露した三吉。投稿には他にも、食事の様子やへそピアスが輝く美しいウエストが見える写真をアップしている。最近まで定着していた赤の裾カラーから雰囲気を一変した三吉のイメージチェンジにネット上で