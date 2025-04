トコジラミは南京虫(なんきんむし)とも呼ばれる1mm程度の小さな昆虫であり、人から血を吸う際に注入するだ液でアレルギー反応が引き起こされ、強いかゆみをもたらします。そんなトコジラミのゲノムを分析した研究で、一部のトコジラミが殺虫剤への遺伝的耐性を身につけていることが判明しました。First evidence of the A302S Rdl insecticide resistance mutation in populations of the bed bug, Cimex lectularius (Hemiptera: