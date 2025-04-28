イラン南部の港で26日に起きた大規模な爆発火災は現在も鎮圧できておらず、死者は少なくとも40人に上っているということです。イラン南部バンダルアッバスの港で26日、大規模な爆発があり、これまでに死者は少なくとも40人、負傷者は1200人以上に上っています。ヘリコプターから消火剤を投下するなど消火作業が続けられていますが、火災は27日時点で鎮圧できていません。爆発の詳しい原因は明らかになっていませんが、港に