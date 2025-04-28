私はユキ。夫のハジメは日本料理店で働く板前です。結婚してしばらくの間、義実家の近くに住んでいたときは大変でした。義両親が営むお寿司屋さんでは、季節ごとに親族が集まって大勢での宴会が催されます。みなさんがごちそうを食べてお酒を飲んで盛り上がる裏で、私はひたすらこき使われていました。ハジメは「嫁とはそういうもの」だと言うし、親族たちもそれを当然だと思っているような態度で……。とても耐えられませんでした