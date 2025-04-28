長年の夫婦生活で築かれてきたであろう「信頼」を揺るがすほどの「ひとこと」を言われた経験、ありますか？今回はそんな「言ってはいけないひとこと」を言ってしまった旦那さんと奥さんのお話です。果たして夫婦関係の修復は可能なのでしょうか。第4話DNA鑑定？【編集部コメント】ずっとケイタくんのアルバムを見ながら、リョウヘイさんはそんなことを考えていたんですか？？？その発言にメグミさんは驚きが隠せません。いや