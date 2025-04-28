ミャンマーで発生した大地震から28日で1カ月です。国連の機関は「復興には10年ほどかかる」として継続的な支援を訴えています。先月28日にミャンマーで発生した大地震で、国軍はこれまでに3700人以上が死亡したとしています。被災地で支援活動を行うUNDP＝国連開発計画は、ANNの取材に医療の逼迫（ひっぱく）が続いていると明かしました。UNDPミャンマー事務所ティトン・ミトラ代表「患者は病院に戻れずもろい覆いの下、屋