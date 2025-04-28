若手バレエダンサーの登竜門とされる国際的なコンクールがアメリカ・フロリダ州で行われ、日本人2人が1位に選ばれました。フロリダ州で行われたバレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ」の結果が27日に発表され、寺田羽那さんが9歳から11歳のプリコンペティティブ部門クラシックで女性1位に選ばれました。受賞後、寺田さんは「お客さんに踊りのストーリーや自分の気持ちを伝えたいと思いながら踊った」と思いを語りました