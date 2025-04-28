¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Î¹á¹Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C¤Ç¶¥Áö¤òÃæ»ß¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤Ç°Â³Ú»à¤Î½èÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£23Ç¯3´§ÌÆÇÏ¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÏÆ»Ãæ¸åÊý¤«¤é½ù¡¹¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ÆºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¼ºÂ®¤·¤Æ¶¥ÁöÃæ»ß¡£½êÍ­¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢º¸Á°µÓ¤Î¼ï»Ò¹ü¿ÙÂÓ