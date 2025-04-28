日本漫画家協会による「マンガdeGO!」令和6年能登半島地震被災者支援チャリティオークション第1弾がスタートした。同オークションでは、総勢205人、278枚の色紙が集まり、5週に分け28日よりヤフオクに出品される（日程は28日〜6月1日まで）。【写真】『アイシールド21』『ぬ〜べ〜』など続々！出品されたカラー色紙第1弾では、岡野剛＆真倉翔（『地獄先生ぬ〜べ〜』）、桂正和（『ウイングマン』『電影少女』『I’s』）、村田