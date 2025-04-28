この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。結婚式の後、世羅と星佳のインスタを見たセミさん。すると、星佳は彼氏に会いにアメリカに行き、世羅はデデニーで遊んでいました。コロナを理由に結婚式を欠席したはずの彼女たちの行動に、セミさんは衝撃を受けました。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第56話を