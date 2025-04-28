２８日のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」第２１話で、ちょうど１年前の朝ドラ「虎に翼」で描かれた「共亜事件」の話題が出た。近年では２０２３年度後期の「ブギウギ」を含めてヒロインがほぼ同時代を生きている。「虎に翼」でも「ブギウギ」とリンクするシーンがあった。２１話では、ヒロイン・のぶ（今田美桜）が実家を離れて女子師範学校生として新たなスタートを切った。一方、ともに合格を誓った嵩（北村匠海）は高知第