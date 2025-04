Metaが、同社のオープンソースAIモデル「Llama」を国際宇宙ステーション用に微調整して宇宙に送り込んだことを明らかにしました。Space Llama: Meta’s Open Source AI Model is Heading Into Orbit | Metahttps://about.fb.com/news/2025/04/space-llama-metas-open-source-ai-model-heading-into-orbit/Launching A2E2™ Fueled by Space Llamahttps://www.boozallen.com/insights/space/large-language-models-in-space-an