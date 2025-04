FacebookやInstagramといったMetaのプラットフォームで利用可能なチャットボットでは、著名人の声が利用されています。このチャットボットが、未成年と性的な会話を行っているとウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が報じました。Meta’s ‘Digital Companions’ Will Talk Sex With Users-Even Children - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/meta-ai-chatbots-sex-a25311bfReport finds Meta’s celebrity-voiced chatbots could