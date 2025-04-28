大麻を含む植物片を営利目的で所持していたとして、スポーツジムのインストラクターの男が逮捕されました。男は東京・六本木の自宅マンションで大麻を栽培していたとみられています。逮捕されたのは、スポーツジムのインストラクター・秋山任成容疑者（31）で、きのう、港区六本木の自宅マンションの部屋で大麻を含む植物片およそ26グラムを営利目的で所持した疑いがもたれています。警視庁によりますと、秋山容疑者の部屋からは、