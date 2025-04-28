観衆に手を振って応えるバーニー・サンダース上院議員とアレクサンドリア・オカシオ＝コルテス下院議員（筆者撮影）かつて民主党の大統領選の指名争いで敗れた上院議員のバーニー・サンダース。83歳の彼がいま、赤い州（共和党の地盤）と青い州（民主党の地盤）の両方で集会を開き、大人気を博している。現場に集まる人々の生の声を取材してみた。「この国では、国民皆保険制度が必要だと言うと、トランプ支持者たちから『社会主義