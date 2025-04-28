ÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼tuki.¡Ê16¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ20Ê¬¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç²È»ÖÄÅ¹á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¡£»ä¤À¤Ã¤¿¤éÍ§¤À¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¤Ï¡ÖÍ§¤À¤Á¤âÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£tuki.¤Ï¡ÖÃæ³Ø¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤ë¤ó