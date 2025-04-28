イラン南部の港で26日に起きた大規模な爆発で、これまでに40人が死亡、およそ800人がケガをしました。ロイター通信などによりますと、イラン最大の港・バンダルアッバースで26日、燃料の貯蔵タンクが爆発し、半径数キロ圏内で窓ガラスが割れるなど、大きな被害が出ました。国営メディアはこれまでに40人が死亡、およそ800人がケガをしたと伝えています。爆発の原因についてイラン側はこれまで、コンテナ内にあった化学物質の保管状