緻密なストーリーが話題の英国ミステリー第6弾、『埋もれる殺意〜3年の悔恨〜』が6月28日（土）よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて日本初上陸を果たす（第1話無料放送）。【関連記事】英国ミステリー『埋もれる殺意』シーズン7更新！キャストが明かす本国放送直後に新シーズン更新も決定毎シーズンで一つの未解決事件（コールドケース）を取り上げ、全6話をかけて事件の捜査だけでなく、容疑者や被害者、遺族の背景や思いも