【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、ロシア軍が26日に「完全奪還」を発表したロシア西部クルスク州について、ウクライナ軍が「作戦行動を続けている」と主張した。ウクライナ軍参謀本部も26日、クルスク州での防衛作戦は継続していると述べ、ロシアの主張を否定していた。ロシアのゲラシモフ参謀総長は26日、ウクライナ軍が昨年8月から越境攻撃を続けるクルスク州を完全奪還したとプーチン大統領に報告。ウ