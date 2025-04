Windows 11の新機能で、AIの実行に適した「Copilot+ PC」で利用可能になる機能「リコール」が、セキュリティ保護に対する厳しい批判や度重なる延期、5カ月間にわたるテストを経て、発表からおよそ1年後にようやく一般公開できる準備が整ったとMicrosoftが発表しました。Copilot+ PCs are the most performant Windows PCs ever built, now with more AI features that empower you every day | Windows Experience Bloghttps://bl