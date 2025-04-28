「テイスト・オブ・ソウル」で料理を提供したシェフたち。チェ・ヒョンソクさん（左から3人目）がチームを率いた（写真：ソウル市撮影）3月25日、2025年の「アジアのベストレストラン50」が発表された。英国の雑誌会社による、アジアのレストラン1位から100位までを選ぶランキングで、その上位50軒が「ベスト50（ベストフィフティ）」として表彰される。2025年の1位はガガン（バンコク）。5度目のアジア1位を獲得した。1位になった