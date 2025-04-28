アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスにある「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」が、「ONE PIECE」とTVアニメ「呪術廻戦」をテーマにしたリアル・エンターテイメントを、初開催の期間限定イベント『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』の中で開催！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発、「ONE PIECE」と「呪術廻戦」のリアル体験がアメリカに上陸します☆ ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド『UNIVERSAL FAN FEST NIGHTS』&#