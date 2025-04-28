きょう午前、川崎市の解体工事現場で鉄骨が落下し、作業員4人が重軽傷を負いました。また、1人が下の階に落下し、現在も救出活動が行われています。【写真を見る】【速報】川崎市の解体工事現場で鉄骨が落下か 作業員4人重軽傷1人が下の階に落下し救助活動中午前9時半すぎ、川崎市川崎区東扇島の解体工事現場から「作業中に物が落ちてきた」と119番通報がありました。警察によりますと、解体作業中に鉄骨が落ちて、作業員1