◆米女子プロゴルフツアー今季メジャー第１戦シェブロン選手権最終日（２７日、米テキサス州・カールトンウッズ・クラブ＝６９１１ヤード、パー７２）日本ツアー通算６勝の西郷真央（島津製作所）が、５人で争ったプレーオフ（ＰＯ）を１ホール目で制し、米ツアー初優勝を挙げた。メジャー制覇は樋口久子（１９７７年全米女子プロ選手権）、渋野日向子（２０１９年ＡＩＧ全英女子オープン）、笹生優花（２１、２４年全米女