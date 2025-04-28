関税を巡り、中国との“チキンレース”を続けてきたアメリカ・トランプ大統領に異変が起きています。中国に対して融和的な発言も目立つようになってきました。自らを「関税男＝タリフマン」と称してきたトランプ大統領に何があったのでしょうか。【画像】関税交渉「やった」「やっていない」奇妙な食い違いが続く米中■今週日本と2回目の交渉最大11連休のゴールデンウィークに入ったこの週末、羽田空港から多くの人が海外に