《今年、あっさりと大阪万博を超えるコンテンツ》【写真】なんとも気持ち悪い…魔改造がすぎる中国の“ちいかわ”風グッズ人気キャラクター『ちいかわ』の大型体験型施設『ちいかわパーク』が、今年中に東京にオープンすることが発表された。「『ちいかわ』は“なんか小さくてかわいいやつ”の略称で、イラストレーターのナガノさんが“ちいかわ”や“ハチワレ”、“うさぎ”といったユニークなキャラクターたちを生み出し、そう