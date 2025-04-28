¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/28¡ÛSEVENTEEN¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂç·¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØSEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING ¡ÆHOLIDAY¡Ç¡Ù¤¬¡¢4·î24Æü¤È26Æü¡Á27Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSEVENTEEN¡¢2Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡½¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¢¡SEVENTEEN¡¢2Ç¯¤Ö¤êÂç·¿¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅÆ±¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢4·î24Æü¤È26Æü¡Á27Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢¤½¤·¤Æ5·î10Æü¡Á11Æü¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Á