ABEMAオリジナル「婚前合宿サバイバル『ウェディングウォーズ』」（毎週火曜後9：00）が、29日から放送される。それに先立って、特別先行映像が公開された。スタジオMCを務める鈴木えみが、夫婦別室スタイルを明かした。【写真】寄り添い笑顔を見せる8組のカップル同番組は、結婚を前提に交際している8組のカップルが、過酷な合宿生活の中でお互いの“愛を試す”熾烈なミッションに挑み、結婚資金1000万円の獲得を目指す婚前