ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は２７日は、関連トーク番組「べらぼうありがた山スペシャル」が放送され、ラストでは本編再開となる次回５月４日以降の予告映像も流れた。喜多川歌麿（染谷将太）、誰袖（福原遥）、大田南畝（桐谷健太）、松前道廣（えなりかずき）をはじめ、新登場する人物らが次々に映し出された。その最後に、吉原から逃亡して姿を消した、うつせみ（小野花梨）とみられる姿も。松葉屋