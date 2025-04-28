4月下旬から5月上旬は、明け方の東の空で金星と土星が接近するのを見ることができます。最接近は明日29日(火・祝)ごろ。29日の明け方は、西日本は晴れて観察しやすく、東日本でも観察のチャンスがありそうです。明け方の東の空で金星と土星が接近4月下旬から5月上旬は、未明から明け方の東の空の低い位置で金星と土星が接近するのを見ることができます。最接近は明日29日(火・祝)ごろ。明日29日の東京の日の出の時間は午前4時52分
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