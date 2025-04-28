女優の東ちづる（64）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。福祉業界におけるパワハラやセクハラ問題に言及した。東は、生きづらさを抱えるマイノリティーをはじめ、全ての人がもっと自然に、気楽に、自由に暮らせる、誰も排除しない「まぜこぜ」の社会を目指す一般社団法人Get in touchを12年に設立。エンターテインメントを通じて人や団体や企業をつなぎ、アートや音楽、映像、舞台を使って、楽しく居心地のよい空間を作ること