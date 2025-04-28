芸歴16年以上の芸人による漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」（フジテレビ系、5月17日放送）の最終決戦「グランプリファイナル」の抽選会が行われ、トーナメントの組み合わせが決まった。【もっと読む】結成19年目ガクテンソク “シルバーコレクター”を乗り越えた「THE SECOND」優勝の勝負手決勝戦もノックアウト形式。第1試合=ツートライブvsモンスターエンジン、第2試合=マシンガンズvsはりけ〜んず、第3