東京時間10:36現在 東京金先物APR 26月限（TOCOM） 1グラム＝15350.00（-13.00-0.08%） ＮＹ金先物JUN 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3305.50（+7.10+0.22%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 週明けNY金先時間外はややしっかり、東京金は小幅マイナス圏