【第115話】 4月28日 公開 【拡大画像へ】 集英社は、マンガ「SPY×FAMILY」の第115話を、コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて4月28日に公開した。 第115話では、ガーデンに新たな報告が入ったことに伴い、＜いばら姫＞にも新たな任務が舞い込む。 なお、次回は5月12日更新予定となる。 第115話より 【最新話】 第115話のページ 【無料】 番外