大型連休初日の4月26日、大阪・関西万博会場・夢洲の夜空を彩る花火が上がった。大型連休初日の4月26日、大阪・関西万博会場・夢洲の夜空を彩る花火が上がった。「JAPAN FIREWORKS EXPO」と題し、世界最高峰の日本の花火技術と、日本固有の文化である花火大会の魅力を世界に向けて発信するプロジェクトの一環。日本を代表する花火大会が全国から集結し、花火を披露する。花火は今後、夢洲南側護岸で5月31日、6月28日、7月21