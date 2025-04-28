午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１８、値下がり銘柄数は３５６、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、海運、建設、銀行、化学、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは繊維製品など。 出所：MINKABU PRESS