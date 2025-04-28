急性骨髄性白血病は骨髄の中で白血病細胞が異常に増殖する疾患です。特に、前骨髄球（白血球の未熟な形態）に異常が見られる場合は「急性前骨髄球性白血病」と呼ばれます。 急性骨髄性白血病の診断と治療について詳しく解説していきましょう。≫「大人の白血病の初期症状」はご存知ですか？検査・治療法も解説！医師が監修！ ※この記事はMedical DOCにて『「急性骨髄性白血病」を疑う初期症状・原因はご存知ですか？医師が監修