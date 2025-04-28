人気恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」に出演した４代目バチェラーで起業家の黄皓（こうこう）さんが２８日までに自身のインスタグラムを更新し、第１子が誕生したことを報告した。「この度、私たちの間に新しい命が誕生しました」と伝え、「まずは、辛い時も苦しい時も、この命を大切に守り続けてくれたあなたへ。強くて、優しくて、美しいあなたを、心から尊敬しています。妊娠中、辛さや苦しさを分かち合えなか