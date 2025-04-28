フランシスコ教皇の葬儀前後に行われたウクライナのゼレンスキー大統領とアメリカのトランプ大統領の電撃会談。果たしてロシアとウクライナの停戦は実現するのでしょうか。【画像】「私をうまくあしらっているだけなのかもしれない」トランプ大統領がプーチン大統領を批判■2カ月ぶり会談イギリスフランス後押し大理石で装飾された広間の真ん中でひざを突き合わせたウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ大統領。前